«Золото», два «серебра» и «бронзу» завоевали казахстанские атлеты на чемпионате Азии

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Аскар Бейсенбаев

«Золото», два «серебра» и «бронзу» взяли наши атлеты в Бишкеке 

В столице Кыргызстана завершился чемпионат Азии по видам борьбы. Первыми выступили представители вольного стиля и женской борьбы, а последними на ковер вышли борцы греко-римского стиля.

«Классики» принесли нам четыре награды различного дос­тоинства. Успешнее всех выс­тупил Ержет Жарылкасын, который в финале весовой категории до 63 кг фантастически одолел японца Аята Сузуку. Вначале казахстанец уступал своему оппоненту со счетом 0:4, но затем совершил невероятный камбэк и уже сам повел – 6:4. Представитель Страны восходящего солн­ца тоже решил не сдаваться и к концу встречи успел сравнять счет – 6:6. Победитель схватки был выявлен по дополнительным показателям, и им стал наш палуан, который, между прочим, завершал поединок с травмой (получил рассечение).

Что касается серебряных наград. В весе до 87 кг Нурсултан Турсунов дошел до финала, где сразился с борцом из Ирана Насером Гасемом Ализаде и уступил ему в решающей схватке со счетом 0:5. Отметим, что Нурсултан теперь является­ трехкратным серебряным, а также единожды бронзовым призером чемпионатов Азии, а вот Ализаде уже в четвертый раз подряд стал чемпионом Азии, он также серебряный призер Азиады-2022.

Еще одно второе место нам принес Юсуф Мациев, который в финале весовой категории до 97 кг встретился с одним из самых титулованных иранских борцов – Мохаммадхади Сарави. Ну и, наконец, «бронзу» выиграл Ибрагим Магомадов, который в весовой категории до 77 кг в поединке за третье место одолел иранца Амира Али Абди. Упорная схватка завершилась в пользу казахстанца – 4:3.

Мы могли взять еще три медали, но Галым Кабдунасаров (до 60 кг), Алматбек Аманбек (до 67 кг) и Адильхан Сатаев (до 72 кг) уступили в схватках за «бронзу». Галым со счетом 3:7 проиграл китайцу Ли Гуо Цао, Алматбек уступил южнокорейцу Хан Чжа Чуну только по дополнительному показателю, а Адильхан вел в счете против китайца Жи Ленгу, но в конце концов уступил со счетом 2:4.

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