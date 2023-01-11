Золото-крошка в упорной одежке

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Рустем Алиев

Казахстан входит в топ-20 стран с наибольшим золотым запасом. А извлекать драгметалл металлургам помогают ученые, разрабатывающие инновационные технологии.

В недрах Казахстана содержится почти вся таблица Менделеева. Однако богатства эти не лежат на поверхности, и даже добыв их из горнорудных глубин, нужно приложить большие технологические, энергетические и финансовые резервы, чтобы завладеть ими сполна.

Матушка-природа умудрилась спрятать их в рудном сырье так, что захотел человек их извлечь, – будь добр, реши химическую задачку.

– Проблема в том, что качество рудного сырья с каждым годом снижается: наблюдается его обеднение, повышается содержание вредных примесей, увеличивается доля труднообогатимых, упорных руд с повышенным содержанием окисленных и вторичных форм и тонкой вкрап­ленностью полезных компонентов. Эти тенденции не обошли стороной и металлургию золота. Решение задач по извлечению драгметаллов из бедных забалансовых или мышьяксодержащих руд требует создания новых эффективных технологий, – говорит директор государственного научно-производственного объединения промышленной экологии «Казмеханобр» – филиала РГП «Центр комплексной переработки металлургического сырья (ЦКПМС)» Комитета индустриального развития МИИР РК, кандидат химических наук Серикбол Шалгымбаев.

Как отмечает ученый, насущным вопросом, актуальным и для мировой золотодобывающей промышленности, является переработка упорного золота, поскольку дальнейший прирост драгоценного металла специалисты связывают с вовлечением в переработку именно этого типа руд. В качестве примера он приводит упорную углисто-мышьяковую сульфидную руду месторождения Суздальское АО «ФИК «Алел». Ее особенностью является присутствие золота в тонкодисперсном состоянии в ассоциации с сульфидными минералами, органическими и мышьяксодержащими соединениями.

Ученым «Казмеханобра» удалось «раскусить» этот твердый орешек. Ими адаптирована инновационная технология горячего цианирования HiTeCC применительно к лежалым и текущим «хвостам» сорбционного выщелачивания упорной углисто-мышьяковой сульфидной руды.

– Разработаны технологический регламент и проект по извлечению золота, на основе которых построен и запущен в промышленную эксплуатацию производственный цех горячего цианирования. Это второе в мире предприятие, работающее на основе данной технологии. Дополнительный выпуск благородного металла превысил 400 килограммов в год в виде высококачественного сплава Доре, – пояснил Серикбол Шалгымбаев.

По его словам, другой, не менее распространенный в Казахстане тип золотосодержащих руд – низкокачественные, бедные по содержанию золота. Для их переработки казмеханобровцами создана и внедрена технология кучного выщелачивания золота с последующим извлечением металла из растворов с использованием ионообменных смол и активированных углей.

На основе данной технологии построены и запущены в промышленную эксплуатацию участки кучного выщелачивания на рудниках Жанан, Мукур, Суздаль, Миялы, Мизек, Балажал, Комаровский, Бестюбе, Узбой, Жалтырбулак, Васильевский. Это позволило увеличить получение золота в республике до 10 тонн в год.

По данным МИИР РК, специа­листами «Казмеханобра» при содействии коллег из ЗАО «ГРК «Алтын-Тобе», ТОО «ГРК «Андас-Алтын», «СП «Сага Крик Голд Компани», «Семгео», АО «Altyntau Kokshetau», «Жалтырбулак» на базе высокоэффективной технологии десорбции золота и регенерации ионообменной смолы построены заводы по получению золотосеребряного сплава Доре в Усть-Каменогорске, Семее, Степногорске и на руднике Жалтырбулак области Улытау.

– На этих предприятиях внед­рена предложенная нашими учеными технология электролиза золота из кислых растворов с использованием дешевых анодов вместо дорогостоящих платиновых, что положительно сказалось на экономии затрат при запуске производства. Разработки оказались настолько эффективны, что были переняты нашими соседями. На их основе работает завод Аси в Китае, а также Макмальская золотоизвлекательная фабрика в Кыргызстане, – сообщила заведующая лабораторией благородных металлов ГНПОПЭ «Казмеханобр» кандидат химических наук Людмила Болотова.

Немало проблем переработчикам доставляют комплекс­ные окисленные и смешанные золотомедные руды. Поэтому для месторождения Юбилейного разработана инновационная технология по удалению меди из цианидных золотосодержащих растворов. Она позволяет снизить отрицательное влияние меди на процессы выщелачивания и сорбции золота.

Специалистами «Казмехан­обра» разработаны технологические регламенты на проектирование золотоизвлекательных фабрик по переработке сульфидных и смешанных золотосодержащих руд АО «АК Алтыналмас», по которым построены три золотоизвлекательные фабрики. Также создан технологический регламент завода по производству драгоценных металлов в АО «АК Алтыналмас» Карагандинской области. Здесь применена новая в республике технология ультратонкого измельчения упорных флотационных концентратов.

Как отмечают в МИИР РК, осуществление в том числе этих проектов позволило увеличить производство необработанного золота внутри страны. Объем его выпуска в 2011 году составлял 36,7 тонны, а в 2021-м увеличился до 118 тонн. Что касается аффинированного золота, то в 2021-м его производство достиг­ло 65 тонн.

На сегодняшний день Нацио­нальным банком РК в рамках приоритетного права государства на покупку аффинированных драгметаллов накоплено свыше 400 тонн аффинированного золота. В период кризиса оно обеспечивает устойчивость национальной экономики и позволяет государству решать многие проблемы, обходясь без внешних заимствований.

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