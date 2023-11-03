По информации полиции, все подозреваемые ранее были судимы

Фото: polisia.kz

Золото на 25 млн тенге украли трое парней в ТРЦ Актобе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

1 ноября перед закрытием торгово-развлекательного центра в Актобе, в одном из магазинов было похищено золото в особо крупном размере. Пропажу ювелирных изделий обнаружила продавщица на следующее утро.

Отмечается, что ущерб причиненный 29-летнему предпринимателю составил около 25 млн тенге.

Полицейские при изучении записей камер видеонаблюдения, установили, что неизвестный мужчина в медицинской маске тайно проник в магазин и, путем подбора ключа, похитил золотые изделия. Стражи порядка по “горячим следам” установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель района Актюбинской области.