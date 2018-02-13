​«Золото» Венгрии

Команда Казахстана по боксу приняла участие в 62-м Меж­дународном турнире Иштвана Боская в венгерском городе Дебрецене. Всего же в этих соревнованиях выступили 158 спорт­сменов из 23 стран. Как сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса, наша сборная, выиграв 3 золотые медали, заняла первое общекомандное место. В финале Ильяс Сулейменов (56 кг) победил представителя Чехии Мирослава Гороля, чемпион Азии среди молодежи Саматали Толтаев (64 кг), который дебютировал во взрослой категории, взял верх над одним из лучших боксеров Монголии – опытным Чинзоригом Баатарсуком. Асланбек Шымбергенов (69 кг) в финале выиграл поединок у хозяина ринга Андраса Вадаша. Серебряную медаль в Венгрии получил Айболды Дауренулы (свыше 91 кг), бронзовую – Абай Толеш (75 кг).