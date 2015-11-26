​Золотой пьедестал

Мероприятие было организовано Ассоциацией национальных видов спорта РК при поддержке партии «Нур Отан». Участие в церемонии приняли первый заместитель Председателя партии Аскар Мырзахметов и секретарь политического объединения, почетный президент Ассоциации национальных видов спорта РК Кайрат Сатыбалдыулы.

Поздравляя спортсменов, А. Мырзахметов выразил большую благодарность всем, кто вносит вклад в возрождение и развитие национальных ценностей, и отметил, что партия «Нур Отан» оказывает большую поддержку развитию национальных видов спорта.

В нынешнем году к 20-летию Конституции и АНК при поддержке партии были организованы соревнования по игре «Теңге iлу», I Открытый чемпионат Азии и республиканский турнир по приучению норовистого коня, второй республиканский турнир «Алтын тұлпар» по скачкам на большие расстояния, республиканский турнир «Қазақстан барысы», международный турнир Игр Великой степи и «Еуразия барысы».

– 2015 год оказался успешным для национального спорта. По всем его видам были организованы состязания, выявлены лучшие из лучших. Такие виды спорта, как скачки, кокпар, стрельба в жамбы, тогызкумалак, вышли из узкого круга и поднялись на международный уровень. Национальный спорт развивается также за рубежом и способствует поднятию имиджа страны. Достижения в этой области стали возможны благодаря большому вниманию со стороны Президента и поддержке наших граждан, – сказал А. Мырзахметов.

Премия «Алтын тұғыр» вручается ежегодно с 2013-го. В текущем году она была вручена 11 лучшим спортсменам по каждому виду спорта.