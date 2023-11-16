Золотые струны, или Посвящение маэстро

Конкурс Astana Violin, организованный Казахским национальным университетом искусств при поддержке Министерства культуры и информации, пос­вящен памяти выдающегося музыканта Давида Ойстраха. В творческом состязании приняли участие 50 молодых перспективных инст­рументалистов из Казахстана, Англии, Австрии, Испании, Германии, Японии, Южной Кореи, Китая, Ирландии, Польши, России, Вьетнама, Кыргызстана, Таджикистана и других стран. Отметим, что некоторые из них – лауреаты престижных международных конкурсов.

Среди музыкантов в возрасте от 10 до 28 лет развернулась серь­езная конкуренция. На первом этапе конкурсанты играли соло, затем – в сопровождении оркестра. Членами жюри были всемирно известные музыканты Айман Мусахаджаева (Казах­стан), Захар Брон (Швейцария), Исидора Романов-Шварцберг (Австрия), Эдуард Шмидер (США), Чонг Ву (Вьетнам), Буй Конг Дью (Вьетнам), Гернот Винишхофер (Австрия), Кристофер Циммерман (США). В течение пяти дней мэтры проводили мастер-классы, и на этих занятиях конкурсанты перенимали опыт исполнения шедевров скрипичной классической музыки.

– Astana Violin убедительно зарекомендовал себя в музыкальном мире как значительный и интересный проект. Конкурс призван увековечить имя легенды скрипичного искусства прошлого века и великого педагога Давида Ойстраха, воспитавшего целую плеяду скрипачей-виртуозов. Astana Violin – долгожданное и радостное событие как для юных музыкантов и их наставников, так и для всей музыкальной общественности. Мы с огромным удовольствием принимали зарубежных гос­тей, чтобы создать атмосферу праздника музыки и высокого профессионализма, – отметила народная артистка Казахстана, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева.

Художественный руководитель фестиваля Ost-West-Musikfest и профессор по классу скрипки в Институте Леопольда Моцарта в Вене Гернот Винишхофер подчеркнул, что уровень конкурсантов заметно вырос.

– Я ежегодно бываю в Казахстане и вижу прогресс. Сегодня у музыкантов появляется все больше возможностей, так как заложены творческие традиции скрипичной школы в консерватории, университете, есть просторные залы с отличной акустикой, и этот процесс продолжается непрерывно, – считает Гернот Винишхофер.

По словам руководителя службы международного сотрудничества и творческой деятельности КазНУИ Батыржана Смакова, проведение конкурса Astana Violin укрепляет творческие связи, тем более что в последние годы заметна динамика в развитии отечественной скрипичной школы, а иностранцы проявляют интерес к произведениям казахстанских композиторов.

Пресс-секретарь университета Гульнахия Бержанова отметила, что помимо конкурса состоялся большой концерт, посвященный Давиду Ойстраху – Учителю с большой с буквы, основоположнику скрипичной школы, представителем которой является Айман Мусахаджаева, учившаяся у Валерия Климова, ученика Ойстраха. Так проявляется связь времен и поколений, так сохраняются лучшие традиции скрипичной школы. Данная цепочка непрерывна: Давид Ойстрах – Валерий Климов – Айман Мусахаджаева – Ордабек Дуйсен – Владимир Дё... География продолжателей традиций школы Ойстраха расширяется год от года.

На церемонии награждения в Органном зале КазНУИ соб­рались талантливые музыканты из ближнего и дальнего зарубежья, а концерт лауреатов конкурса стал кульминацией торжества.

Так, 16-летней Лидии Тушковой вручили специальный приз «Надежда». Девушка учится в Московской средней специальной музыкальной школе-колледже им. Гнесиных. Летом она узнала о конкурсе и решила испытать свои силы.

– Я, к сожалению, не прошла во второй тур, но моя награда важна тем, что будет стимулировать на новые достижения. Мне понравился ваш город. В Астане я познакомилась с музыкантами из разных стран. Мы быстро стали одной командой, обменялись контактами, чтобы оставаться на связи, – говорила конкурсантка.

В старшей возрастной группе звание лауреата завоевала 19-летняя Гульназ Мухам­бетуалиева из КазНУИ.

– Вытянув первый номер на жеребьевке, я открывала этот замечательный конкурс. Во втором туре исполнила Концерт для скрипки с оркестром Арама Хачатуряна, который посвящен Давиду Ойстраху. Символично, что в юном возрасте наш ректор Айман Кожабековна Мусахаджае­ва исполнила это произведение перед самим композитором. Он написал тогда на нотах: «Айман, ты будешь великой скрипачкой!» Хочу искренне поблагодарить организаторов конкурса за этот большой праздник скрипичной музыки, за возможность выступать перед выдающимися музыкантами, посещать мастер-классы и, конечно, слушать их выступления, – отметила Гульназ Мухамбетуалиева.

Обладательница Гран-при польская скрипачка Сара Драган поделилась впечатлениями от пребывания в Астане:

– В Казахстане я второй раз. Во время первого визита выступала в Уральске на юбилейном концерте профессора Захара Брона. Когда узнала, что пройдет скрипичный конкурс памяти Давида Ойстраха, то поняла, что непременно надо приехать сюда. Здесь я исполнила Концерт для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича и другие любимые произведения из своего репертуара. Безусловно, я очень довольна результатом. А вернувшись на родину, обязательно расскажу всем о казах­станском гостеприимстве.

Лауреаты конкурса уверены, что Astana Violin станет для них отличной стартовой площадкой, а дни, проведенные в Астане, запомнятся надолго.