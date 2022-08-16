Зубы акулы и рога джейрана пытался вывезти россиянин из Казахстана

Вынесен приговор в отношении гражданина России, который пытался вывезти из Казахстана рога краснокнижного джейрана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

27 мая этого года в аэропорту города Нур-Султана полицейские задержали 61-летнего гражданина России, пытавшегося вылететь в Москву с парой рогов джейрана, входящего в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Кроме этого, у мужчины изъяли 26 морских ежей мелового периода мезозойской эры, 95 зубов акул палеогенового периода кайнозойской эры, 2 окаменевших куска древесины периода неогена, которые он нашел в степи Мангистауской области.

8 августа 2022 года Есильский районный суд №2 Нур-Султана за совершение преступления, предусмотренного статьей 339 УК (незаконное обращение с дериватами редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных), назначил виновному наказание в виде штрафа в 200 МРП и запрета сроком на 5 лет заниматься деятельностью, связанной с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных.

Россиянин обязан возместить причиненный материальный ущерб в 1 837 800 тенге – это стоимость дериватов джейрана.

Также по решению суда изъятые предметы переданы в музейные коллекции Института зоологии.