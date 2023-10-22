Звезда TikTok лидирует в опросах перед выборами президента Аргентины

Lifestyle
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Хавьер Милей принес на один из своих митингов бензопилу, символизирующую его планы по сокращению расходов, передает Kazpravda.kz

Фото: Getty images

22 ноября в Аргентине пройдет первый раунд президентских выборов, которые считают самыми непредсказуемыми за последние десятилетия. На фоне глубокого экономического кризиса свои позиции значительно укрепил крайне необычный правый политик с взъерошенными волосами, длинными бакенбардами и совершенно радикальным подходом к управлению страной, передает Русская служба ВВС.

Хавьер Милей до недавнего времени не имел большой популярности. Однако этот экономист, аналитик и поклонник рок-музыки неожиданно занял первое место на недавних первичных выборах президента. А теперь, согласно опросам, лидирует в списке кандидатов, за которых избирателям предстоит голосовать в это воскресенье.

Он очень четко заявляет о желании радикально изменить ситуацию. На одно из предвыборных мероприятий Милей принес бензопилу - это должно было сигнализировать его намерение урезать государственные расходы и таким образом оздоровить экономику Аргентины.

«Нам нужен аутсайдер, у которого действительно хватит смелости бороться с мафией в этой стране», — говорит Алехандро Ласкано, один из тысяч сторонников, стоящих в очереди за билетом на заключительный митинг кампании Милея. Он пришел сюда за шесть часов до начала мероприятия. «У кого действительно хватит смелости провести необходимые изменения?»

Хавьер Милей, которого часто сравнивают с бывшим президентом США Дональдом Трампом, безусловно, утверждает, что именно так и произойдет. Он заявил, что хочет распустить центральный банк и ввести американский доллар в качестве официальной валюты, чтобы положить конец инфляции, которая сейчас значительно превышает 100%.

Поскольку Аргентина балансирует на грани экономического коллапса, это предложение находит отклик у миллионов людей.

#Аргентина #президентские выборы

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