«Звездная» альма-матер

В преддверии светлого весеннего праздника Наурыз профессорско-преподавательский состав и студенты Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова активно готовятся к проведению Дней ВГИКа в Алма­ты, которые пройдут с 24 по 27 марта. В этом году отмечается 95-летие одной из старейших киношкол мира – ВГИКа им. С. Герасимова (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. Герасимова). Его история тесно связана с историей становления и развития казахской кинематографии еще со времен ЦОКС, когда в 1941 году в Алма-Ату были эвакуированы киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм», вместе с которыми прибыли педагоги и студенты ВГИКа. В связи с этой юбилейной датой руководство института при поддержке Президента и Правительства Российской Федерации, в ознаменование события, решило провести празднования в Алма­ты в тесном сотрудничестве с КазНАИ им.Т. Жургенова.

Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова – ведущий вуз Казахстана с более чем 50-летней историей – выбрана главным координационным центром этого масштабного международного мероприятия не случайно. Здесь сегодня успешно преподают выпускники ВГИКа, ставшие признанными мастерами отечественного киноискусства: Сергей Азимов, Ардак Амиркулов, Дамир Манабай, Сатыбалды Нарымбетов, Жанна Сатыбалдиева, Дарежан Омирбаев, Маргарита Соловьева, Аманжол Айтуаров, Александр Нилов, Надежда Беркова, Шаяхмет Имашев, Амен Хайдаров, Малик Мухамедкаримов, а также молодые профессионалы, выпускники ВГИКа последнего времени – Анар Жунусова, Нургельды Садыгулов, Дарья Корнеева.

Современный ВГИК – это «фаб­рика талантов», и в наш город прибывает делегация преподавателей и студентов, которые привезут свои фильмы и спектакли. Студенческие работы, как курсовые, так и дипломные, пользуются неизменным успехом у зрителей. Торжественно откроются Дни ВГИКа в Алматы 24 марта в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Лермонтова показом спектакля «Мастер и Маргарита», в котором участвуют студенты мастерской профессора В. Фокина.

КазНАИ им. Т. Жургенова приготовила много сюрпризов для своих гостей: уникальную программу редких документальных фильмов, посвященных временам ЦОКС, из Центрального архива кино- и фотодокументов, а также презентацию видеопрограмм о казахстанцах, окончивших ВГИК. Мы собрали удивительную коллекцию кадров кинохроники тех лет.

В академии для студентов и всех желающих пройдут мастер-классы по кинорежиссуре профессоров Вадима Абдрашитова и Валерия Фокина, мастер-класс по сценическому движению профессора Айдара Закирова. В кинотеатре «Арман» 25 марта и в кинотеатре «Цезарь» 26 и 27 марта состоятся специальные показы фильмов ВГИКа, завоевавших призы на международных кинофестивалях. В КазНАИ им. Т. Жургенова покажут класс-концерт студентов ВГИКа, состоится заседание «круглого стола» на тему «Проблемы кинообразования». Вход на все мероприятия – свободный.

ВГИК им. С. Герасимова с КазНАИ им. Т. Жургенова связывают тесные партнерские отношения в сфере профессионального кинообразования в рамках действующего Договора о сотрудничестве между киношколами. Согласно данному договору студенты и магистранты академии имеют возможность проходить практическую стажировку во ВГИКе, обмениваться опытом. Творческие, научные и дружеские связи между ВГИКом и академией имеют многолетнюю традицию и крепнут с каждым годом. Так, в 2011 году впервые в нашей стране в КазНАИ были открыты Высшие курсы режиссеров, операторов и сценаристов, аналогов которым нет нигде в мире, кроме ВГИКа. Руководителями первых двух наборов стали известные режиссеры Ираклий Квирикадзе, Андрей Эшпай, Владимир Федченко, Вячеслав Сачков. Все они не только действующие известные мастера современного искусства, но и преподаватели ВГИКа. Такой новый формат высшего образования в области кино позволил привлечь по специальности «режиссура» самостоятельно мыслящих, творческих, по-настоящему креативных молодых людей, которые уже проявили себя. Например, фильм Эмира Байгазина и Азиза Жамбакиева «Уроки гармонии» занял второе место на Берлинском фестивале 2013 года, фильм Шарипы Уразбаевой «Бастау» участвовал в Каннском кинофестивале.

ВГИК широко известен во всем мире, он по праву входит в число самых престижных творческих вузов и к тому же является старейшим в мире учебным заведением, готовящим специалистов по кинематографии. Не будет преувеличением сказать, что он сыграл значительную роль в становлении киноискусства Казахстана. Выпускниками ВГИКа являются более 100 отечественных кинематографистов. В числе первых значится кинооператор и режиссер, основоположник отечественного документального кино Искандер Тынышпаев, окончивший вуз в 1933 году. В 1943 году ВГИК окончил первый казахский киновед, историк кино Кабыш Сиранов. Во время Великой Отечественной войны ВГИК был эвакуирован в Алматы и располагался в здании по улице Достык (бывшая Ленина), на котором сегодня установлена мемориальная доска. Тогда там преподавали классики мирового кино – С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, Д. Вертов.

Знаменитыми выпускниками вуза были ныне покойные кинорежиссеры – классики отечественного киноэкрана, стоявшие у истоков национальной кинематографии – Мажит Бегалин, Султан-Ахмет Ходжиков, Абдулла Карсакбаев. В 1970-е годы во ВГИКе по разным специальностям одновременно обучалось до 40 студентов из Казахстана. Руководство республики регулярно направляло студентов на учебу в Москву, а также приглашало признанных мастеров киноэкрана на проекты киностудии «Казахфильм». ВГИК является альма-матер для режиссеров «казахской новой волны» – Серика Апрымова, Дарежана Омирбаева, Талгата Теменова, Рашида Нугманова, Амира Каракулова, Ардака Амиркулова. И сегодня во ВГИКе обучается группа студентов из Казахстана по специально разработанным программам. Все выпускники ВГИКа чрезвычайно горды своей принадлежностью к альма-матер и стремятся передать свой опыт студентам и привнести принципы обучения этого славного вуза в систему отечественного кино­образования.

Нити культурной памяти – главное, что скрепляет современный мир, поэтому они не должны разорваться. Обогащение культур всегда происходит через диалог. Уверены, что Дни ВГИКа в Алматы станут незабываемым ярким событием для всех участников и зрителей.

Ольга БАТУРИНА, доцент кафедры истории и теории изобразительного искусства КазНАИ им. Т. Жургенова,

Бауыржан НОГЕРБЕК, киновед, доктор PhD, преподаватель кафедры истории и теории кино КазНАИ им. Т. Жургенова