Звезды эстрады выступят на гастрофестивале в столице

В Астане 11–12 июля в рамках международного гастрофестиваля BAIQYMYZ будут организованы концерты с участием звезд казахстанской эстрады, а также пройдет масштабная программа национальных видов конного спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: instagram.com/sadraddinn

Гости фестиваля смогут насладиться выступлениями таких артистов, как Sadraddin, Казыбек Курайыш, Газизхан Шекербек, этно-фольклорный ансамбль «Туран», Жубаныш Жексен, Кайрат Баекенов и группа «Format», Кыдырали Болманов, Каракат Абильдина и других исполнителей, а также узнать много нового об уникальных казахских видах конного спорта.

Конная программа пройдет в конноспортивном комплексе «Аргымак» города Астаны при совместной организации ASIA KOKPAR LEAGUE и ER QANATY. Гостей фестиваля ждут захватывающие соревнования и уникальные показательные выступления, демонстрирующие казахскую конную культуру, мастерство всадников и красоту национального спорта.

В программе парад лошадей ER QANATY, соревнования по кокпару, квиддич на лошадях, аударыспак, показ боевых коней.

В этому году особое внимание уделено развитию креативных индустрий. В рамках фестиваля впервые поло и квиддич на лошадях будут представлены в единой концепции. Сочетание традиционной конной культуры и современных зрелищных форматов повысит интерес молодежи, расширит популярность конного спорта, а также откроет путь для развития национальных ценностей в новом содержании, соответствующем требованиям современности.

Конная программа станет одной из главных площадок фестиваля, объединяя в себе национальное наследие, спорт, культуру и современные форматы семейного отдыха. Посетители смогут познакомиться с уникальными казахскими видами конного спорта, прочувствовать глубокие корни национальной культуры и стать свидетелями особенного события, где гармонично сочетаются традиции и инновации.

Стоит отметить, что для посещения фестиваля необходимо приобрести билет. Посетителям предлагаются билеты, действительные на один день либо сразу на оба дня фестиваля. Пенсионеры и дети до 16 лет могут посетить мероприятие бесплатно.