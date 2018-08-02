Звезды казахстанского хоккея встретились с особенными детьми

25 учеников Специальной коррекционной школы-интерната города Астаны посетили тренировку хоккейного клуба "Барыс", передает корреспондент Kazpravda.kz.
Во время летних каникул для школ, казалось бы, сложно собрать детей, но не в этом случае. В этот день на хоккейный корт дети пришли с родителями и с большим удовольствием наблюдали, как их любимые спортсмены проводят открытую тренировку.
Конечно же, самый приятный момент – сама встреча с королями столичного льда. Хоккеисты на минуту зашли в подтрибунное помещение, а на встречу с детьми вышли уже с подарками. Выйти на лед и пожать руку хоккеисту – бесценный подарок для каждого ребенка, который запомнится навсегда.
Общее фото, отдельные селфи на память, немного общения, и барысовцам, к сожалению, уже пора на следующие тренировки.
Однако на этом все не закончилось. Когда вся команда отправилась в раздевалку, один из звездных игроков клуба "Барыс" Брэндон Боченский узнал, что мальчик-колясочник – Куаныш – является его большим фанатом. Недолго думая, легионер пригласил ребенка в раздевалку, чтобы дать ему личный автограф и пожать руку. Эту фотографию прислала нам мама Куаныша, которая рассказала, что ее сын очень рад и до сих пор находится под впечатлением от встречи со своим кумиром.
Организаторы встречи отмечают, что это не первая встреча игроков ХК "Барыс" с детьми. Благотворительный фонд "АЯЛА" весной на Наурыз организовала две встречи. Тогда ледовую арену посетили 40 учеников КГУ "Детский дом" города Астаны.