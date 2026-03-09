Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции

111

В записи приняли участие одиннадцать известных исполнителей

Фото: referendum2026.kz

Ведущие деятели культуры и искусства Казахстана записали совместную песню «Халықтың Ата Заңы», посвященную новой Конституции страны. Проект стал ярким выражением общественной поддержки проходящих политических реформ и символом гражданского единства, сообщает Kazpravda.kz

В записи приняли участие одиннадцать известных исполнителей: Кайрат Баекенов, Мадина Садвакасова, Заттыбек Көпбосынұлы, Бауыржан Исаев, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, Сундет Байгожин, Анна Уварова, Адильбек Байтанат, а также легендарная Роза Рымбаева. Финальная часть произведения объединяет голоса всех участников в единый хор, придавая песне особую торжественность и масштаб.

Видеоряд ролика охватывает широкую панораму достижений РК: спортивные победы казахстанских атлетов на международной арене, успехи в науке, робототехнике, медицине и образовании, завораживающие природные пейзажи Казахстана, а также яркие примеры общественного и инфраструктурного развития.

Визуальная часть органично дополняет главный посыл песни – единство как залог процветания, формируя целостный образ современного Казахстана, уверенно смотрящего в будущее.

Инициатива деятелей культуры стала важным знаком поддержки проекта новой Конституции и объединения общества вокруг идей стабильности, преемственности и устойчивого прогресса Казахстана.

Напомним, республиканский референдум по принятию новой Конституции состоится уже 15 марта.

 

#артисты #конституция #песня #певцы

