Многомиллионные кредиты по телефону: звено крупной мошеннической сети разоблачили в Алматы

Несколько кредитов оформили на доверчивого жителя Алматы злоумышленники по телефону.

Фото: instagram.com/almaty_police_department/

После телефонного разговора с незнакомцем житель Алматы получил банковский долг, превышающий 7 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

«Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что неизвестные пытаются оформить на его имя заем, и тут же убедил жертву, что поможет ему, но потребовал четко следовать его инструкциям.

Для начала потерпевший по настоянию «работника банка» загрузил сомнительное приложение на свой телефон, что позволило злоумышленникам получить дистанционный доступ к его мобильному банкингу.

Далее он по совету собеседника загрузил на свой телефон приложения еще трех банков второго уровня. Таким образом, злоумышленники оформили на имя потерпевшего кредиты в 7 млн 260 тысяч тенге», – проинформировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы полковник полиции Дидар Аханов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны и арестованы двое мужчин 1994 и 1989 годов рождения, так называемые дроперы, которые в мошеннической схеме выполняют задачи по обналичиванию денег, добытых преступным путем.

«Проводится комплекс мер, направленных на задержание других участников мошенничества. Досудебное расследование проводится согласно части 3 уголовной статьи «Мошенничество», – резюмировал Аханов.

