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04.02.2005
Конкурсы
3 февраля 2005 г. 23:00
114
Конкурсы на 04.02.2005 -
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03:33
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
00:30
Primus inter pares
00:00
«Мы возвращаем их с войны...»
01:35
Миллионерами становятся врачи, прибывающие на работу в область Жетысу
01:07
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
02:34
Кто в ответе за ИИ?
02:00
Своей непростой, но необходимой профессии Владимир Адаменко верен более 40 лет
05:00
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
00:00
«Ауыл аманаты» вносит перемены в жизнь сельчан
04:33
Встречи с международными наблюдателями
01:06
Рабочий язык – казахский
04:00
Участки для голосования готовы
02:30
Указ Главы государства
00:00
«Кайсар-КГУ» – трехкратный клубный чемпион Азии!
03:00
От мечты к реальности
02:30
Оркестр играл в честь ветерана
01:30
Два чемпионских пояса по-прежнему принадлежат Жанибеку
02:00
«Астана» с победы стартовала в групповом этапе Лиги конференций УЕФА
02:24
Бюро Мажилиса
02:17
Целый век на всех
4 октября 2024 г. 2:00
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
4 октября 2024 г. 1:30
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
28 сентября 2024 г. 14:30
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
28 сентября 2024 г. 6:29
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
28 сентября 2024 г. 16:30
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
28 сентября 2024 г. 19:00
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
28 сентября 2024 г. 5:30
Приучат ли тарифы к экономии?
28 сентября 2024 г. 6:00
Дайте бизнесу работать!
28 сентября 2024 г. 5:00
Реинкарнация туранских «больших кошек»
28 сентября 2024 г. 0:00
Полсотни жертв мопедов
28 сентября 2024 г. 7:30
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
28 сентября 2024 г. 7:00
Новые звезды «Үркер-2024»
28 сентября 2024 г. 2:00
Работающий человек – главная ценность государства
28 сентября 2024 г. 11:00
Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае
28 сентября 2024 г. 10:00
Более 10 тыс. виртуальных тарифов на общественный транспорт выпущено в Астане
2 октября 2024 г. 2:30
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
28 сентября 2024 г. 1:00
120 лет назад в Семипалатинске появилась учительская семинария
28 сентября 2024 г. 1:30
Оплот казахской педагогики
28 сентября 2024 г. 10:30
Израиль сообщил об уничтожении главарей «Хезболлах» в Ливане
28 сентября 2024 г. 0:30
Запрещены, но продаются
10 сентября 2024 г. 1:32
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
21 сентября 2024 г. 4:00
Труба пока не готова
10 сентября 2024 г. 2:29
На энергетической безопасности экономить... опасно
6 сентября 2024 г. 12:49
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
11 сентября 2024 г. 10:27
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
7 сентября 2024 г. 11:00
Паралимпиада: расписание на субботу
10 сентября 2024 г. 15:49
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
7 сентября 2024 г. 7:00
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
25 сентября 2024 г. 0:30
В Атырау появится дендрологический парк
14 сентября 2024 г. 18:59
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
10 сентября 2024 г. 2:00
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
7 сентября 2024 г. 6:30
Совещаются молодые атомщики
16 сентября 2024 г. 16:05
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
18 сентября 2024 г. 3:33
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
9 сентября 2024 г. 17:26
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
9 сентября 2024 г. 15:15
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
9 сентября 2024 г. 17:50
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
21 сентября 2024 г. 16:30
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
9 сентября 2024 г. 18:35
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
12 сентября 2024 г. 15:51
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
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