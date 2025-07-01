В мероприятии принимали участие более 400 ведущих нейрохирургов, ученых и медицинских экс­пертов из 20 стран мира – США, Германии, Японии, Турции, России, Китая и других.

На церемонии открытия присутствовали глобальный президент ассоциации, профессор Салим Абдурауф (США), члены Правительства Респуб­лики Казахстан, депутаты Мажилиса Парламента, ученые, а также руководители ведущих научно-исследовательских институтов и медицинских центров.

Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев зачитал приветственное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства пожелал участникам плодотворной работы и выразил уверенность в том, что конгресс станет важной площадкой для обмена научными идеями, клиническим опытом и укрепления международного сотрудничества.

Программа двухдневного форума включала выступление с докладами более 40 ведущих нейрохирургов, круглые столы, дискуссии и мастер-классы. Обсуждались ключевые направления развития нейрохирургии: инновационные подходы, применение высоких технологий, лечение сложных сосудистых и онкологических патологий, а также современные методы в функциональной и детской нейрохирургии.

– Проведение конгресса в Астане – это знак признания достижений казахстанской нейрохирургии на международном уровне, – отметил председатель правления АО «Нацио­нальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков. – Мы рады приветствовать в нашей стране лучших специалистов мира. Астана становится центром глобального диалога и обмена медицинскими знаниями.

По словам профессора, ежегодно в центре проводится более 5 тыс. нейрохирургических операций. Здесь активно занимаются научной деятельностью, в том числе коммерциа­лизацией разработок. В частности, ведется работа над внедрением метода персонифицированного импланта тела позвонка, созданного с использованием 3D-технологий. Это открывает возможности для масштабного применения инноваций в клиничес­кой практике.

С момента основания центр стал драйвером развития высокотехнологичной нейрохирургии в Казахстане. Он участвует в международных проектах и сотрудничает с ведущими зарубежными клиниками. За 17 лет работы здесь прошли лечение более 70 тыс. пациентов, выполнено свыше 50 тыс. операций.

На базе центра впервые в стране были внедрены такие направления, как микронейрохирургия, эндоваскулярная, эндоскопическая и функцио­нальная нейрохирургии. Благодаря внедрению 80 новых медицинских технологий высокотехнологичная нейрохирургическая помощь стала доступна внутри страны. До открытия центра около 80% пациентов были вынуждены искать лечение за рубежом.

Международные эксперты, присутствовашие на конгрессе, высоко оценили профессиональный уровень казахстанских специалис­тов и современное техническое оснащение нейрохирургической отрас­ли страны.