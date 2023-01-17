В МЧС рассказали о подготовке в регионах к крещенским купаниям

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Как отметили в министерстве, во всех регионах уже определены места для купания.

Фото: soyuz.by

Официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Руслан Иманкулов рассказал о подготовке в регионах к Крещению, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Во всех регионах ведется подготовка. Определены места для купания. Это официальные места для купания в летний период. Те же самые места, где горожане привыкли отдыхать. Это охраняемые пляжи. Они зимой специально к крещению задействуются как купели. Там будет организовано дежурство полиции, медиков и наших спасателей", – сообщил Иманкулов.

По его словам, места для купания указаны на сайтах акиматов. Также будут обозначены на сайтах региональных департаментов по ЧС.

"А так, все у нас уже подготовлено. Это отработанный у нас ежегодный вопрос. Каждый год это выполняется. В принципе, никаких заминок не возникало. В местах и охраняемых, и подготовленных для купания, происшествий, слава Богу, не было. Но, в случае необходимости, медики, полиция и спасатели будут на месте", – заключил представитель МЧС.

Отметим, что все приверженцы православной церкви 19 января празднуют один из великих праздников - Крещение Господне, называемое также Богоявлением. Считается, что в этот день вся вода после освящения становится целебной и очищающей.

 

 

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