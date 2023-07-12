10 дачных домиков сгорело в Актюбинской области

10 дачных домиков сгорело в Алгинском районе Актюбинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото пресс-службы ДЧС Актюбинской области

11 июля в 14:15 в ДЧС сообщили о загорании сухой травы в дачном коллективе №6 в Алгинском районе, в 7 км от города Алги.

К прибытию пожарных огонь успел распространиться на дачные домики. Из 59 домов сгорело 10.

20 огнеборцам с помощью 3 единиц техники удалось потушить пожар в 16:30. ЧСникам также помогали 10 человек из местных исполнительных органов.

Жертв и пострадавших нет.