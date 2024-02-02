Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области

Происшествия, Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об этом рассказали в управлении общественного здравоохранения региона, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

31 января жители СКО из села Аккудук около 17:00 самостоятельно обратились в отделение многопрофильной областной детской больницы на осмотр к хирургу с жалобами на наличие боли в области послеоперационной раны у 10-летнего мальчика.

– Состояние ребенка было тяжелое, ему была оказана медицинская помощь в полном объеме. Менее чем через 1,5 часа после обращения в 18:20 была констатирована биологическая смерть ребенка, – рассказали в управлении. 

Врачи не исключают, что причиной смерти мог стать анафилактической шок на введение обезболивающего препарата. По словам медиков, реанимационные мероприятия эффекта не дали.  

Отмечается, что процедура иссечения крайней плоти была проведена 28 января амбулаторно под местной анестезией. Он наблюдался амбулаторно хирургом. Предварительный диагноз - анафилактической шок.

В связи с инцидентом была вызвана полиция, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее два жителя СКО чуть не задохнулись от укола антибиотика.

 

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