Два жителя СКО чуть не задохнулись от укола антибиотика

На днях в СКО произошли 2 случая аллергической реакции по типу анафилактического шока, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на центр скорой медпомощи СКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации облцентра скорой медицинской помощи, в первом случае обращение поступило около полудня к пациенту 14 лет. Ему стало плохо после Цефтриаксона.

– На оказание помощи выехала бригада СМП. По приезду выяснилось, что после введения Цефтриаксона через 15 минут пациент побледнел, выступил пот, резко снизилось давление, упал в обморок. При осмотре артериальное давление – 60/40 мм рт ст. Экстренно была оказана медицинская помощь. Доставлен на госпитализацию, – отметили в центре.

Во втором случае обращение на пульт 103 поступило около 23:00 с поводом – женщина 40 лет без сознания. Бригада СМП застала пациентку в крайне-тяжелом состоянии, оглушенность, очень низкое артериальное давление – 20/0 мм рт ст. Аллергическая реакция на введение Цефтриаксона развилась в течение 15 минут до приезда СМП. После оказания скорой помощи сознание прояснилось, состояние пациентки улучшилось. Госпитализирована в стационар.

Врачи напоминают, что перед введением необходимо проведение пробы на чувствительность к антибиотикам. Особенно при применении антибиотиков группы цефалоспоринов (ЦЕФ 3, Цефтриаксон, Цефазолин и прочие), которые очень широко применялись во время пандемии Covid 19, большая прослойка населения оказалась аллергизована.

Ранее от осложнений после укола антибиотика скончался карагандинец. Проверка после смерти пациента выявила нарушения в действиях медперсонала больницы.