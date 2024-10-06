100-летние казахстанцы голосуют на референдуме

Фото: Instagram.com/rsk.zko. На фото - фронтовик Вениамин Скаленко

Одна из них Хапиза Рахмет, старейшая жительница Павлодара, которой исполнилось 108 лет.

В СКО, селе Явленка, члены комиссии референдума с урной для голосования выехали на дом к долгожительнице Казанцевой Наталье Федоровне 1924 года рождения.

В ЗКО ветеран Великой отечественной войны тоже проголосовал на дому. Вениамин Скаленко — фронтовик-десантник, солдат противотанковой обороны, который в этом месяце отметит вековой юбилей.

В городе Косшы Акмолинской области ветеран ВОВ Нургасым Ажитаев, которому скоро исполнится 100 лет, принял участие в референдуме. В свои преклонные годы он по-прежнему сохраняет активную жизненную позицию и считает участие в судьбоносных для страны событиях своим долгом.

Ветеран принимал участие в крупнейших сражениях Второй мировой войны, включая битву на Курской дуге и штурм Берлина. За свой боевой путь он был награжден медалями «За победу над Японией», «Отечественной войны II степени» и медалью маршала Жукова. Несмотря на почтенный возраст, Нургасым Ажитаев пришел на участок одним из первых, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Свой выбор сделала и жительница села Бузауслан Курмангазинского района Атырауской области Шамиль-ажей. Шамиль Умиржанове 104 года.