"Ауыл аманаты": 100 млрд тенге направят на повышение доходов сельчан в этом году

Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о проводимой работе по развитию сельского хозяйства и промышленности в рамках реализации посланий главы государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Выступая на расширенном собрании фракции партии AMANAT, глава Кабмина подчеркнул, что правительство принимает системные меры господдержки сельского хозяйства. В частности, объем субсидирования отрасли вырос до 430 млрд тенге.

Ежегодный объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ, а также форвардный закуп через «Продкорпорацию» увеличены в 2 раза. За 2019-2022 гг. приток инвестиций в отрасль увеличился на 72% до 850 млрд тенге с созданием 25 тыс. новых рабочих мест.

«В сфере АПК реализуется 290 проектов на сумму порядка 540 млрд тенге с созданием 6,6 тыс. новых рабочих мест. С начала 2022 года изъяты 8 млн га неиспользуемых сельхозземель», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, начата масштабная работа, направленная на повышение доходов сельского населения по специальной программе «Ауыл аманаты». На эти цели будет направлен 1 трлн тенге, в том числе 100 млрд тенге в этом году. Это позволит создать более 350 тыс. рабочих мест, что окажет положительный эффект на повышение доходов более 1 млн сельских жителей. На сегодня выданы 5,3 тыс. микрокредитов на сумму 29 млрд тенге, за счет которых созданы более 4,5 тыс. новых рабочих мест.

Как отметил глава правительства, новый закон «О промышленной политике» позволил выйти на устойчивое развитие обрабатывающей промышленности. Так, в последние годы средний рост отрасли составляет 4,5%, генерируя почти 1/5 часть всех поступлений в бюджет по итогам 2022 года.

Введен механизм обеспечения сырьем предприятий обрабатывающей промышленности и подписано 25 соглашений по обеспечению первичным алюминием и медным сырьем переработчиков. Это позволило увеличить объем переработки алюминия на 38% и меди – на 49%.

«Созданным в 2020 году Фондом развития промышленности профинансированы проекты обрабатывающей промышленности на сумму 221 млрд тенге. В целях содействия промышленной кооперации с 2021 года заключены 110 долгосрочных договоров с отечественными производителями на общую сумму более 100 млрд тенге», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что всего за 2019-2022 гг. в обрабатывающей промышленности введены в эксплуатацию 586 проектов на общую сумму более 4,6 трлн тенге, созданы 51 тыс. новых рабочих мест. В результате за этот период доля обработки в промышленности выросла с 40% до 45,2%.