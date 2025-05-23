Около тысячи борцов примут участие в отборочном Кубке Казахстана

Столица,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Астану на турнире представят 20 борцов вольного стиля, 15 спортсменов греко-римской борьбы и 6 участниц в женской борьбе

Фото: акимат Астаны

С 24 по 30 мая в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan в Астане состоится Кубок РК по греко-римской, вольной и женской борьбе среди взрослых, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на столичный акимат                                                    

В турнире примут участие около 1 000 борцов со всех регионов страны и городов республиканского значения.                               

Астану на турнире представят 20 борцов вольного стиля,15 спортсменов греко-римской борьбы и 6 участниц в женской борьбе.   

В этом году на турнире выступят и именитые спортсмены, представлявшие Казахстан на международной арене.                   

Основной целью первенства является отбор спортсменов в состав национальных сборных команд, которые станут основными претендентами на участие в предстоящих мировых состязаниях.

24 мая, в 17:30 состоится торжественная церемония открытия соревнований.

Сразу после церемонии на ковер выйдут борцы вольного стиля. С 25 по 30 мая поединки будут начинаться ежедневно с 10:30.

Вход для зрителей — свободный.

Организаторами турнира выступают Минтуризма, РОО «Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы» при поддержке акимата Астаны. 

 

#Астана #кубок #Спорт #акимат #борьба

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