104 операции по трансплантации органов проведено в Казахстане за 1-ое полугодие

Казахстанцы вправе регистрировать свое прижизненное волеизъявление на посмертное донорство органов в целях трансплантации через портал egov.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Сегодня трансплантология является одним из наиболее востребованных видов высокотехнологичной медицинской помощи, позволяющей не только сохранить жизнь больному, но и существенно повысить качество его жизни, сохранить его как полноправного члена общества.

В Казахстане функционирует 6 центров трансплантации, 40 донорских стационаров, 26 стационарных и 16 региональных трансплантационных координаторов.

С 2012 года работает Республиканский координационный центр по трансплантации. Главной задачей центра является создание эффективной национальной системы органного донорства в стране.

В 2021 году Центром проведена координация трансплантации от 4 посмертных доноров, было изъято 10 донорских органов и пересажено 10 пациентам, состоящих в Регистре реципиентов, как нуждающихся в трансплантации. За 6 месяцев текущего года от 2 посмертных донора изъято и пересажено 7 органов.

В течение прошлого года в трансплантационных центрах республики проведена 171 операция по трансплантации органов, транспортировано 10 органов от 4 посмертных доноров и 161 орган от прижизненных доноров.

За 1 полугодия 2022 года в трансплантационных центрах республики проведено всего 104 операций по трансплантации органов: из них 7 органов от 2 посмертных донора и 97 орган от прижизненных доноров.

Стоит отметить, что казахстанцы вправе регистрировать свое прижизненное волеизъявление на посмертное донорство органов в целях трансплантации через портал egov.kz. Так, с 2020 года на портале зарегистрировано около 18 000 заявок, из них отказы – более 17 000, согласия – около 1000.

В целом, формирование в обществе доброжелательного отношения к органному донорству является одним из важных вопросов в сфере здравоохранения Казахстана. Поэтому трансплантационные координаторы проводят обширную информационно-разъяснительная работу.

Вся информация о развитии трансплантологии и органного донорства доступна на сайте www.transplant.kz, а также в официальных аккаунтах в социальных сетях (Facebook, Instagram) Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг.