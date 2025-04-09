11 медалей завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Сербии

Спорт
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Юниоры завершили соревнования с четырьмя золотыми и одной бронзовой наградами, заняв первое место в общекомандном зачете

Фото: пресс-служба НОК РК

Команды Казахстана по таеквондо среди кадетов и юниоров успешно выступили на международном турнире Serbia Open G1 в Белграде (Сербия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Кадеты завоевали две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Юниоры завершили соревнования с четырьмя золотыми и одной бронзовой наградами, заняв первое место в общекомандном зачете.

У кадетов первыми стали Хамзальпер Ромашкин (61 кг), Диас Байдуллаев (33 кг). Второе место занял Стацина Руслан (37кг). Ерсултан Оразбеклы (49 кг), Султанмухаммед Розиев (45 кг) и Исенгельдин Мирас (65 кг) показали третий результат.

В соревнованиях среди юниоров на первую ступень пьедестала поднялись Шаптефраць Егор (+78 кг), Таскын Темиржан (51 кг), Саматулы Нурперзент (48 кг), Рахымберды Канат (68 кг). Болатулы Бекет (73 кг) стал бронзовым призером.

 

#турнир #победа #медали #таеквондо

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