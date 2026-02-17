11 военных убиты в результате теракта в Пакистане

Происшествия,В мире
36
Айман Аманжолова
корреспондент

Еще семь человек, в том числе женщины и дети, получили ранения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Террористическая атака с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля на контрольно-пропускном пункте в районе Баджаур провинции Хайбер-Пахтунхва привела к гибели 11 сотрудников сил безопасности», - отмечает издание Dawn со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил Пакистана.

В сообщении отмечается, что теракт был совершен накануне. Пакистанские власти считают, что за ним стоят сторонники запрещенного в стране движения "Техрик-е Талибан Пакистан".

Ответным огнем 12 террористов были уничтожены.

Издание отмечает, что за последний год количество террористических атак в провинции Хайбер-Пахтунхва возросло. Согласно ежегодному докладу пакистанского Центра исследований и безопасности, в прошлом году в этой провинции был зафиксирован значительный всплеск насилия - число погибших выросло с 1620 в 2024 году до 2331 в 2025 году.

Напомним, в начале февраля более 30 человек стали жертвами взрыва в мечети в Исламабаде. 

#теракт #Пакистан

