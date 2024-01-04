110 комплектов медалей разыграют на Всемирных играх кочевников в Астане

С 8 по 14 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников, в которых примут участие сильнейшие спортсмены из 100 стран мира, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: primeminister.kz

Как сообщили в министерстве туризма и спорта, это мероприятие станет важным историческим для нашей страны событием года.

«Ожидается участие делегаций из более 100 стран мира. Программа включает 20 соревновательных и 10 показательных видов спорта, по которым будет разыграно 110 комплектов медалей. Состязания пройдут по конным видам спорта, национальной борьбе, стрельбе из лука, охоте с птицами, традиционным интеллектуальным играм», — пояснили в ведомстве.

Также в профильном министерстве добавили, что в настоящее время началась подготовка национальной сборной, формируется состав команд, проводятся учебно-тренировочные мероприятия.