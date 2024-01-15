Профсоюз: Более 100 работников СМИ погибло в Газе за время конфликта

Профсоюз палестинских журналистов обвинил израильскую армию в преднамеренных убийствах работников СМИ сектора Газа. По данным профсоюза, число убитых работников СМИ за 100 дней конфликта достигло 112. В их числе 14 женщин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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"Журналисты в секторе Газе находятся под угрозой смерти, живут в чрезвычайно сложных и тяжелых условиях. Их семьи также в опасности, поскольку сотни людей стали мишенью и погибли в результате авиаударов по сектору Газа", - цитирует его заявление палестинское информационное агентство WAFA.

На прошлой неделе международная неправительственная организация "Репортеры без границ" сообщила, что силы безопасности Израиля арестовали в общей сложности 38 палестинских журналистов с момента начала войны с радикальным палестинским движением ХАМАС. Израиль продолжает удерживать под стражей 31 палестинского журналиста. Как считают в организации, "эта беспрецедентная волна арестов и задержаний, в то время как война в секторе Газа продолжается, явно была осуществлена с преднамеренной целью заставить палестинские СМИ замолчать".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.