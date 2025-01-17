12 млн промаркированных лекарственных препаратов реализовали в Казахстане

Правительство,Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

В правительстве рассмотрели промежуточные результаты системы маркировки и контроля движения лекарственных средств, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба правительства РК

В совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой приняли участие представители Минздрава, компаний «СК Фармация» и «Казахтелеком».

По информации вице-министра здравоохранения Ербола Оспанова, с момента внедрения системы лечебные учреждения приняли более 16,5 млн лекарственных средств, а аптеки – более 21,5 млн.

В то же время, ими реализовано около 12 млн упаковок лекарств.

Стоит отметить, что система маркировки и контроля лекарственных средств позволяет дистанционно отслеживать движение каждого из произведенных или ввезенных в страну медикаментов в режиме онлайн до их полного выведения из оборота.

«Главная цель – предоставить гражданам безопасные и качественные лекарственные средства. Прозрачный контроль препятствует вхождению контрафактных препаратов в оборот и создает условия Министерству здравоохранения и местным акиматам для контроля уровня обеспеченности лечебных учреждений лекарственными препаратами. Также хочу отметить, что это позволяет отслеживать целевое использование лекарств. Поэтому, максимально используя этот механизм, необходимо принимать соответствующие меры», — поручила Тамара Дуйсенова.

#лекарства #маркировка #медорганизации #аптеки

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