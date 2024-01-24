12 млн тенге выманила аферистка в Шымкенте за трудоустройство в детсад

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Трое потерпевших обратились к сотрудникам Енбекшинского РУП, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Со слов заявительниц, малознакомая женщина обещала устроить их воспитателями в детский сад. За услугу злоумышленница взяла у каждой из доверчивых женщин немалую сумму денег. Общий ущерб – 12 млн тенге.

–  По факту полицейские начали расследование. Принятыми мерами оперативники задержали подозреваемую. Она ранее судимая за аналогичное преступление жительница Туркестанской области. В настоящее время женщина находится под стражей, – отметили в ДП.

Полиция напоминает гражданам, что не стоит доверять, передавать деньги незнакомым лицам, необходимо получать услуги только в соответствующих учреждениях.
 

#ущерб #мошенничество #расследование #Шымкент #арест

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