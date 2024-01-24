12 млн тенге выманила аферистка в Шымкенте за трудоустройство в детсад
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Трое потерпевших обратились к сотрудникам Енбекшинского РУП, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД
Со слов заявительниц, малознакомая женщина обещала устроить их воспитателями в детский сад. За услугу злоумышленница взяла у каждой из доверчивых женщин немалую сумму денег. Общий ущерб – 12 млн тенге.
– По факту полицейские начали расследование. Принятыми мерами оперативники задержали подозреваемую. Она ранее судимая за аналогичное преступление жительница Туркестанской области. В настоящее время женщина находится под стражей, – отметили в ДП.
Полиция напоминает гражданам, что не стоит доверять, передавать деньги незнакомым лицам, необходимо получать услуги только в соответствующих учреждениях.