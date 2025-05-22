Как отметили в Минтуризма, впервые все 12 казахстанок, вышедших в финал, победили своих соперниц и завоевали золото во всех весовых категориях
Женская сборная Казахстана по боксу под руководством Жанкелди Ахметова добилась исторического успеха на проходящем в Шри-Ланке чемпионате Азии среди молодежи (U22), сообщает Kazpravda.kz
В турнире приняли участие спортсмены из 21 страны, включая Казахстан, Афганистан, Австралию, Бангладеш, Бутан, Камбоджу, Индию, Ирак, Кыргызстан, Саудовскую Аравию, Кувейт, Малайзию, Монголию, Палестину, Северную Корею, Шри-Ланку, Сирию, Таиланд, Таджикистан, ОАЭ и Вьетнам. Медали разыгрывались в 12 весовых категориях.
Золотые медалистки:
48 кг – Айым Танкибаева
50 кг – Сила Биболсынкызы
52 кг – Рахмина Абдумежитова
54 кг – Жанель Имантаева
57 кг – Акнур Турсынгали
60 кг – Толганай Касымхан
63 кг – Алина Кудайгенова
66 кг – Акбота Есимбекова
70 кг – Мария Сидоренко
75 кг – Зарина Толыбай
81 кг – Куралай Егинбайкызы
+81 кг – Сабина Жаксылык
Позже станут известны имена победителей в мужских финалах.