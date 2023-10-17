121 млн тенге ущерба: двух чиновников из акимата Тараза посадили за махинации с землей

В Таразе за злоупотребления полномочиями осуждены работники акимата. Ущерб от их действий составил 121 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области

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Как выявила прокуратура Тараза, «должностные лица незаконно изъяли 3,56 гектара земельного участка сельскохозяйственного назначения и обменяли на 2 коммерческих участка общей площадью 3,56 гектара.

Однако никакой нужды в изъятии в интересах государства не было. К тому же обмен был заведомо неравноценный и повлек свыше 121 млн тенге ущерба государству.

Оба участка коммерческого назначения находятся на территории 14-го микрорайона, и их продажа на аукционе принесла бы доход местному бюджету. Но вместо государства прибыль получили отдельные лица: один участок площадью 1,3 гектара продан автосалону за 93 млн тенге».

По факту прокуратура Тараза в июне 2022 года начала досудебное расследование по пункту 4 части 3 уголовной статьи «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование было поручено Антикоррупционной службе по Жамбылской области.

Суд признал виновными руководителя отдела земельных отношений и экс-заведующего сектором приговорил обоих к 4 годам лишения свободы, без права отныне занимать госдолжности.

Решением суда земельные участки возвращены в государственный фонд.

Приговор в законную силу не вступил.