13-летний мальчик утонул в Урале, тело ищут вторые сутки

В Атырауской области ищут тело утонувшего в реке Урал ребенка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

13-летний житель Бейнеуского района Мангистауской области утонул 19 июня в 12:14 часов при купании в запрещенном месте.

Мальчик вместе с отцом ехали на родину и остановились искупаться в реке Урал в районе центрального моста в поселке Индербор Индерского района.

Спасатели-водолазы начали поиски тела в 07:50 часов 20 июня. Однако до настоящего времени они не дали результата. В поисках также участвуют сотрудники районного отдела полиции и местные жители.