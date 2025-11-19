135 бизнесменов Костаная завышали цены на социально-значимые товары

Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Предельно допустимая торговая надбавка по ключевым позициям не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Почти на 650 тыс. тенге оштрафованы предприниматели Костаная за превышение торговой надбавки на социально-значимые товары. С начала текущего года за такой проступок к ответственности привлечены 135 предпринимателей, больше половины из них отделались предупреждениями, а 61 владелец торговых точек поплатились штрафами, передает корреспондент Kazpravda.kz

В итоге казна пополнилась 646 тыс. 814 тенге. Это вдвое больше, чем годом ранее. В 2024-м за аналогичные нарушения были привлечены 100 бизнесменов, и только трое из них оштрафованы. А связано это с тем, что в марте этого года вступили в силу изменения в статью 204-4 КоАП РК, ужесточающие административную ответственность за превышение наценки на социально значимые товары.

- Теперь за нарушение сразу назначается штраф без этапа предупреждения. Размер взыскания зависит от категории бизнеса: для физлиц и малого бизнеса - 5 МРП или 19 660 тенге, для среднего - 35 МРП или 137 620 тенге, для крупного - 150 МРП или 589 800 тенге). При повторном нарушении суммы увеличиваются вдвое и более. Эти меры направлены на защиту интересов граждан и усиление контроля на потребительском рынке, - пояснила руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Мира Казкеева.

Напомним, в группу социально-значимых товаров входят 19 наименований продуктов питания, которые ежедневно присутствуют в рационе: мука, хлеб, рожки, яйца, крупы, сахар и т.д. Предельно допустимая торговая надбавка по ключевым позициям не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. За этим еженедельно следит рабочая группа, отслеживая динамику цен, анализируя ситуацию на рынке, взаимодействуя с торговыми организациями и поставщиками.

 

