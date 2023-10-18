135 лет назад Абай написал стихотворение «Желсіз түнде жарық ай»
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Илья Пащенко
Выдающийся отечественный ученый Каюм Мухамедханов однажды заметил, что ни один исследователь не сможет передать словами всю красоту этих стихов. Осознать ее способен лишь читатель, погрузившийся в глубоко личный мир чувств и переживаний героев, которые становятся центром произведения. Созданию произведения предшествовало знакомство Абая с лучшими работами революционных демократов, поднимавших вопрос о месте человека в обществе. Белинский и Добролюбов, Герцен и Огарев, Чернышевский и Михайлов – все они видели в людях не только «составную часть природы», но и великую силу, способную преображать действительность.