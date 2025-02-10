14-летняя казахстанка выиграла престижный теннисный турнир в Барселоне

Фото: пресс-служба ФТК

14-летняя казахстанская теннисистка Мариям Нуржан стала победительницей престижного турнира Open Banc Sabadell U-14 Champion, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

В финале казахстанка сломила сопротивление местной теннисистки со счетом 6:4, 6:4. Приз чемпионке вручил лично мэр Барселоны и отметил невероятную волю к победе казахстанской теннисистки, отметили в федерации.

Благодаря этой победе Мариям вместе с еще восемью сильнейшими теннисистками в апреле будет защищать честь Казахстана на турнире в Барселоне, который будет идти параллельно с АТР 500 в этом городе.

Мариям Нуржан в рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет занимает 109-е место. На сегодня она выиграла один одиночный и два парных титула под эгидой Tennis Europe.

Казахстанка тренируется в Барселоне в академии Next Level Tennis Team, добавили в ФТК.