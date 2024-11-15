14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых

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Сегодня определились победители и призеры в двух весовых категориях у женщин и в одном весе среди мужчин.

В Талдыкоргане продолжается лично-командный чемпионат РК по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. За награды боролись 212 спортсменов (136 мужчин, 76 женщин) из 17 регионов страны.

Особое внимание специалистов и болельщиков было приковано к 14-летнему вундеркинду из Алматинской области Ксении Прозоровой: в течение 9 месяцев она стала двукратной абсолютной чемпионкой Казахстана среди взрослых.

«Мне 14 лет. Занимаюсь тяжелой атлетикой 4 года. Родилась и живу в Алматинской области. Стала уже двукратной чемпионкой Казахстана среди взрослых. В феврале на ЧРК в Костанае я выступила в весовой категории до 55 кг. Там я подняла в рывке 80 кг, а в толчке - 95 кг и стала абсолютной чемпионкой. В этот раз я поднялась в весе на категорию выше и также мне не было равных. Меня тренируют Азамат Нуруллаев и Эмир Абатов. Я добиваюсь результата за счет режима, дисциплины, соблюдаю питание и тренировки. У нас все по времени. Сейчас готовлюсь выступить на Юношеской Олимпиаде. Ну а самая моя главная цель – защищать честь Казахстана на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе», – сказала Ксения Прозорова.

Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин завершится 19 ноября.