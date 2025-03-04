14 медалей завоевали казахстанские таеквондисты на Bulgaria Open

В Софии (Болгария) завершился международный турнир по таеквондо Bulgaria Open

Фото: пресс-служба НОК РК

На международном турнире сборная Казахстана по таеквондо завоевала 14 медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Первое место занял Максат Орынбасар, который одержал победу в весовой категории до 74 килограммов. В решающем поединке он оказался сильнее ортсмена Хараламбоса Флускоуниса (Греция).

Серебряные медали завоевали Нодира Ахмедова (до 49 кг), Азрет Дуйсенбек (до 54 кг), Бекторе Оралханов (до 58 кг), Батырхан Толеугали (до 80 кг), Нурлан Мырзабаев (до 87 кг).

Третьими стали Нурай Бауыржанова (до 49 кг), Айдана Сундетбай (до 53 кг), Артур Серик (до 54 кг), Нурай Казнабек (до 57 кг), Камила Аймукашева (до 62 кг), Аманбол Бегимбетов (до 63 кг), Дамир Шуленов (до 68 кг), Мерген Ганиев (до 80 кг).