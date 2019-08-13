Экономика

1,4 млн казахстанцев являются должниками по налогам

Екатерина Елисеева
В Казахстане на сегодняшний день 1,4 миллиона человек являются налоговыми должниками. Они задолжали государству порядка 14 млрд тенге. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Минфина РК Марат Султангазиев на брифинге в СЦК , передает корреспондент Kazpravda.kz.

"1,4 миллиона человек на сегодня должники. Они могут воспользоваться налоговой амнистией. Сумма долга составляет более 14 миллиардов тенге, а пени 6,5 миллиарда тенге. Если они уплатят 14 миллиардов тенге, то для 1,4 миллиона человек пени в 6, 5 миллиарда тенге спишут", – сообщил спикер.

Он отметил, что налоговой амнистии подлежало свыше 90 тысяч субъектов бизнеса.

"На сегодня 46 процентов погасили свои долги. Сумма недоимки погашенной составила 7,8 миллиарда тенге, и подлежит по ним списанию 2,3 миллиарда пеней и 200 миллионов штрафов", – дополнил Султангазиев.

По его словам, часть штрафов, по всей видимости, останется не списанной, потому что 18 тысяч таких субъектов и долги по ним являются безнадежными, так как эти субъекты на стадии банкротства, либо бездействующие. На таких приходится 65% всего общего долга.

Напомним, с 16 июля 2019 года в Казахстане вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии. Воспользоваться данной кампанией по списанию начисленных пеней может любой казахстанец до конца текущего года.

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