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14.01.2005
Конкурсы
14 января 2005 г. 0:00
72
Конкурсы на 14.01.2005 -
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01:00
О «курах», «баронах» и «капусте»
00:30
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
00:00
Демократизация, права человека, верховенство закона
01:30
В Казахстане отметили день рождения Динмухамеда Кунаева
08:35
Спецоперация МВД и КНБ: Более 400 человек доставлены в полицию
09:24
Давку на старом вокзале Астаны прокомментировали в КТЖ
08:00
Морозы прогнозируются в Казахстане 15 января
08:11
Фермеры Алматинской области не могут сбыть урожай лука
09:15
Президент освободил от должности Русланбека Бекжигитова
04:30
Самый сильный дедушка в мире
09:41
Wildberries продолжает поиск 16 работников сгоревшего склада
09:06
Токаев назначил первого замминистра обороны
00:12
Одной рукой рубим, другой – сажаем
00:00
В фокусе – наследие улуса
11:12
Уголовное дело в отношении Самата Абиша передано в суд
04:00
Квадратные метры... проблем
11:08
Национальный центр непрерывного инклюзивного образования создадут в Казахстане
02:00
Быть в курсе реальной социальной обстановки – наша обязанность
00:30
Сила литературного слова
01:30
Об особенностях национальной истории
9 января 2024 г. 17:01
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
12 января 2024 г. 20:10
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
8 января 2024 г. 18:09
Канал по контрабанде наркотиков из США пресекли в Казахстане
12 января 2024 г. 19:48
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
12 января 2024 г. 18:25
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
9 января 2024 г. 1:00
Атом: не только мирный, но и безопасный
12 января 2024 г. 19:09
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
9 января 2024 г. 2:00
Попасть в молоко
12 января 2024 г. 18:19
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
9 января 2024 г. 14:28
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
12 января 2024 г. 17:55
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
12 января 2024 г. 18:11
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
8 января 2024 г. 16:05
Автомобильное движение ограничили в нескольких областях Казахстана
12 января 2024 г. 17:04
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
12 января 2024 г. 17:34
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
12 января 2024 г. 18:00
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
9 января 2024 г. 20:19
Железнодорожные станции в Астане сменят название
9 января 2024 г. 17:02
В Алматинской области появится город - указ президента
9 января 2024 г. 1:30
Как доставить важные грузы?
8 января 2024 г. 17:00
Взрыв в кафе Уральска: задержан арендатор
3 января 2024 г. 8:10
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
20 декабря 2023 г. 11:25
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
16 декабря 2023 г. 2:30
В борьбе за автономию и исконные земли
16 декабря 2023 г. 2:00
Веками храня единство народа
21 декабря 2023 г. 2:00
Дом мамы, для тех, кому тяжело
20 декабря 2023 г. 0:30
Через тернии к звездам
23 декабря 2023 г. 19:00
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
23 декабря 2023 г. 17:00
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
22 декабря 2023 г. 19:49
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
22 декабря 2023 г. 0:00
Алдар Косе и все-все-все
16 декабря 2023 г. 4:00
Как шла борьба за независимость
22 декабря 2023 г. 19:58
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
1 января 2024 г. 0:30
Твори добро на всей Земле
1 января 2024 г. 2:30
Дед Мороз – не роль, а миссия
29 декабря 2023 г. 20:00
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
31 декабря 2023 г. 18:00
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
31 декабря 2023 г. 12:00
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
30 декабря 2023 г. 0:52
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
29 декабря 2023 г. 20:17
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
29 декабря 2023 г. 19:36
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
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