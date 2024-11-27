«Дети в ночном городе»: 150 нарушений выявили с начала года в Астане

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

В целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в пяти районах столицы на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Дети в ночном городе», сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

По данным столичного акимата, выявлено порядка 150 административных правонарушений, в том числе 109 фактов по ст.442 ч.2 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей». 

Полицейские совместно с сотрудниками районных акиматов, Управления образования и Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акимате города Астаны проверяют улицы и развлекательные заведения с целью выявления случаев нахождения несовершеннолетних в вечернее или ночное время суток без сопровождения законных представителей.

В ходе рейда в столичном районе «Сарыарка» мобильной группой было составлено 17 протоколов об административном правонарушении, 6 несовершеннолетних подростков были помещены в Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах.

В районе Есиль сотрудниками мониторинговой группы выявлено 62 подростка, который были привлечены по ст. 442 КоАП РК в виде штрафа на законных представителей в размере трех месячных расчетных показателей.

Напомним, за совершение повторного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания (ч.3 ст.442 КоАП) более 2 тысяч человек оштрафованы на сумму 30 274 003 тенге. Штраф составляет 7 МРП.

В районе Байконыр выявлено 57 подростков, они были доставлены в полицию. Законные представители детей привлечены к адмответственности. Владельцы развлекательных заведений также были привлечены к административной ответственности.

По территории района Нура во время рейдовых мероприятий были выявлены следующие правонарушения: 48 подростков находились без сопровождения родителей или законных представителей после 23.00 часов, что привлекло к административному штрафу по ст.442; на 4 несовершеннолетних составлен административный протокол по ст.437 за нарушение тишины в ночное время; 2 родителей привлекли к ответственности по статье 127 и наложили штраф в размере 10 МРП.

В ходе рейда в столичном районе «Алматы» мобильной группой было выявлено 6 случаев, когда подростки находились в ночное время без сопровождения взрослых.  Были составлены протокола и выписан административный штраф родителям.

Напомним, что по статье 442. Кодекса РК Об административных правонарушениях с 22.00 до 6.00 часов запрещено нахождение и допущение нахождения несовершеннолетних, без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях, также с 23.00 до 6.00 часов несовершеннолетним запрещено находиться вне жилища без сопровождения законных представителей.

Отметим, что в рамках общественной акции «Закон и порядок» под координацией прокуратуры г. Астаны, правоохранительными и государственными органами, совместно с членами комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при акимате города Астаны и районными акиматами продолжаются рейды по выявлению несовершеннолетних на улицах города и развлекательных заведениях в ночное время.

#Астана #нарушения #акимат #несовершеннолетние

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