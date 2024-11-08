Свыше 15 млрд бюджетных тенге сберегли антикорволонтеры

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Волонтеры активно привлекаются к мониторингу строительства дорог, разрешению актуальных социальных вопросов и предотвращению нерационального расходования средств гросударства. Благодаря их усилиям предотвращены риски завышения цен при госзакупках на более 15,2 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции

Например, по рекомендации волонтера города Алматы Управлением энергетики и водоснабжения снижена закупочная цена передвижной электротехнической лаборатории на 45 млн тенге.

В Туркестанской области волонтеры установили, что отсутствовал соответствующий функционал прикрепления воспитанников детских домов к медорганизациям, через портал электронного правительства. Это привело к необходимости обращения в медучреждения на платной основе. Проблема устранена совместно с отраслевыми министерствами, где добавлены вкладки на детей до 18 лет, в том числе находящихся под опекой и попечительством, «законный представитель» (на недееспособных или ограничено дееспособных совершеннолетних).

Также волонтеры активно участвуют при мониторинге строительства автодорог. Так, в области Абай волонтеры обратили внимание на то, что при ремонте областной дороги отсутствовали дорожные знаки и не выполнен весь объем работ. В результате своевременного реагирования нарушения были устранены.

В столице, по замечаниям волонтера, подрядчиком устранены недостатки по качеству грунта при строительстве дороги.

Антикоррупционные волонтеры продолжают работу по обеспечению общественного контроля, который способствует решению социальных проблем населения, добавили в агентстве.