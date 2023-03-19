16-часовой телемарафон, посвященный выборам депутатов, проходит в Казахстане

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Сегодня, 19 марта, в 09:00 республиканские телеканалы начали 16-часовую трансляцию масштабного общенационального телемарафона «Сайлау - 2023». Трансляция марафона, где выступают журналисты, депутаты, политологи, министры, общественные деятели, продлится до 01:00 20 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Как сообщается, онлайн-марафон «Выборы - 2023», организованный телерадиокорпорацией «Казахстан», транслируется в прямом эфире на сайтах республиканских и региональных телеканалов, изданий и информационных агентств, на официальных страницах в сети Facebook и YouTube.

Так, в общенациональном онлайн-телемарафоне приняла участие депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина. Сенатор рассказала о том, как обстоят дела на избирательных участках.

«С утра уже очень много людей проголосовало на избирательных участках, в том числе я тоже, несмотря на холодную и ветреную погоду. Люди идут, идут с детьми, идут наши аксакалы и голосуют за будущее нашей страны. Не спит страна, страна идет и голосует», - отметила Ольга Булавкина.