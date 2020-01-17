16-летний подросток заблудился во время бурана и чуть не погиб в СКО

Происшествия
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Екатерина Елисеева
В Северо-Казахстанской области полицейские спасли заблудившегося в буране 16-летнего подростка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба ДП СКО. 

"16 января 16-летний учащийся политехнического колледжа Кокшетау, возвращаясь домой, около 19 часов на пересечении автодороги с. Салкынколь – с. Чистополье сошел с автобуса, идущего рейсом "Кокшетау – Арыкбалык – Чистополье", и отправился пешком в с. Моховое Жаксынского района Акмолинской области. В селе его должен был встретить однокурсник, который, не дождавшись друга, около 22 часов позвонил в службу спасения ЧС по номеру "112", – говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, поисковая группа обнаружила выбившегося из сил подростка на 850 километре автодороги "Алмата – Екатеринбург", в 6 км от границы Акмолинской области. 

"Поиски длились до 1:30 часов. Видимость была практически нулевая. Связь с подростком установить не удалось, его телефон разрядился. Около 2 часов ночи его нашли патрульные полицейские", – сообщает и.о. начальника ОП района им. Г.Мусрепова майор полиции Руслан Биржанов.

Отмечается, что молодого человека доставили в село Чистополье, накормили горячей едой. В настоящее время он находится на обследовании в сельской амбулатории. По словам медиков, подросток не пострадал.

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