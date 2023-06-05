17 участников кортежа наказали в Шымкенте

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские Шымкента выявили видео, как кортеж автомашин на дорогах мегаполиса грубо нарушает ПДД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ .

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники полка патрульной полиции установили всех участников кортежа, а именно 17 владельцев иномарок и привлекли их к административной ответственности.

В результате, в отношении трех водителей Toyota Camry и пятерых водителей Land Cruiser 200, двух водителей Lexus и двух водителей Kia, а также водителей Mersedes Benz и Jac составили протокол по статье 593 КоАП РК.

По 595 статье КоАП РК "Нарушение правил маневрирования" и за тонировку стекол по статье 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" привлечены два водителя Toyota Camry.

По статье 630 КоАП РК "Повреждение дорог и других дорожных сооружений" составили административный протокол в отношении водителя Mersedes Benz Е270.