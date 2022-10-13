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Общество

18-летний угонщик пытался скрыться от полицейской погони в Уральске

Восемнадцатилетний житель Уральска угнал автомашину «ВАЗ-2106», причинив ее владельцу ущерб в сумме 400 тысяч тенге. При этом, чтобы вернуть транспортное средство законному владельцу, полицейским пришлось изрядно потрудиться. Не желая расставаться с краденным авто, угонщик пытался скрыться от преследования. Чем прельстила молодого человека столь непрестижная марка, остается загадкой даже следствия, сообщает Kazpravda.kz.

В областном департаменте полиции рассказали, что владелец авто оставил машину во дворе своего дома по улице Жунисова, где ее и похитил 18-летний парень.

Как только стало известно об угоне, был объявлен план перехват, незадачливого угонщика, передвигающегося по проспекту Назарбаева, обнаружили довольно быстро по камерам наружного наблюдения. Но, на требования патрульных остановиться он не отреагировал, а напротив предпринял попытку уйти от погони. 

Полицейские из соображения безопасности остальных участников движения не применяли жестких мер задержания, не стреляли по колесам, так как автомобиль могло занести и это создало бы аварийно-опасную ситуацию. 

Однако молодой человек ни в какую не хотел отдавать краденный автомобиль и на большой скорости, нарушая все возможные правила дорожного движения, пытался уйти от преследовавших его полицейских, создавая тем самым аварийные ситуации на улицах города.

Несколько патрульных автомашин с требованием остановиться преследовали его до выезда из областного центра. Угонщик направился в сторону санатория Акжайык и там на трассе двумя патрульными автомашинами был прижат к обочине и заблокирован, после чего полицейские вытащили его из машины.

В ходе выяснения обстоятельств дела было установлено, что молодой человек ранее уже имел проблемы с законом. Кроме того, согласно заключению врача-нарколога на момент управления транспортным средством он находился в состоянии токсикоманического опьянения.

За «экстремальные покатушки» на угонщика было составлено 8 административных протоколов, общая сумма штрафов по которым составила 237 382 тенге, а также административный арест на 20 суток.

В отношении него также начато досудебное расследование по статье 200 УК РК (угон) санкциями которой предусматривается лишение свободы.

Автомашина водворена на спецстоянку.

 

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