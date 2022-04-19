180 млрд тенге намеревались похитить чиновники из Минэкологии и оператор РОП

Агентство РК по противодействию коррупции при координации Генеральной прокуратуры предотвратило хищение ТОО «Оператор РОП» 180 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

«Так, должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов, путем незаконного финансирования частной организации для строительства 6 мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию.

При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль.

В результате своевременно принятых мер указанная противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы», – проинформировали в Антикоре.

Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО «Оператор РОП» содержатся под стражей.

Итоговое решение о виновности будет определено судом.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, заявили в ведомстве.