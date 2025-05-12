Более 180 тысяч казахстанцев обучились на платформе Skills Enbek

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С начала 2025 года 181 тыс. граждан, из которых порядка 34,4 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего на платформе зарегистрировались 712,5 тыс. казахстанцев, из которых 213,8 тыс. – в 2025 году. При этом обучение за весь период действия Платформы прошли 591,9 тыс. человек.

Из 34,4 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 9,1 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской областей, городов Шымкент и Алматы.

С момента запуска авторы опубликовали на Платформе 1 000 курсов по различным направлениям, из них 319 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.

Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами в апреле стали «Твой карьерный старт: как использовать «Электронную биржу труда», «Туризм туралы түсінікті тілмен», «Страховой агент», «Motion design», «Продавец».

На Платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по финансам и бухгалтерскому учету, сельскому хозяйству и других.

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (Enbek.kz).

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов. Для пользователей доступен чат-бот с использованием искусственного интеллекта обеспечивающий быстрый поиск и получения ответа на интересующие вопросы.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.

Размещение онлайн-курсов на Платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном, русском и английском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Напомним, с декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.

По всем вопросам регистрации и работы на Платформе просим обращаться к ответственным сотрудникам АО «ЦРТР» по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 888).

#Минтруда #обучение #Skills Enbek

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