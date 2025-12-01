19 чиновников наказали за нарушения при госзакупках в Павлодарской области

Закон и Порядок
110
Дана Аменова
специальный корреспондент

Госучреждения и предприятия неоднократно игнорировали сроки подачи исков против недобросовестных поставщиков, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуроры Павлодара выявили систематические нарушения Закона «О государственных закупках», а именно согласно требований заказчики обязаны в течение 30 дней обращаться в суд с иском о признании поставщика недобросовестным участником закупок.

Анализ показал, что госучреждения и предприятия неоднократно игнорировали эти сроки. Такое бездействие позволяет недобросовестным поставщикам уйти от ответственности, даже если они не исполнили условия договора. Закон же прямо предусматривает административную ответственность должностных лиц за подобные нарушения.

К примеру, суд отказал КГУ «Школа-лицей города Аксу» в иске к ТОО «KAZ SERVICE PVL» из-за пропуска установленного законом срока, то есть учреждение узнало о нарушении обязательств со стороны товарищества в августе 2024 года, а иск подан спустя 5 месяцев.

По итогам внесённого прокуратурой представления Департамент внутреннего государственного аудита привлёк директора школы к адмответственности в виде штрафа. Всего к ответственности привлечены 19 должностных лиц, допустивших аналогичные нарушения.

#нарушения #прокуратура #госзакупки #чиновники

