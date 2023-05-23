19 групп скотокрадов задержали в Казахстане

Общество, Видеогалерея
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Более 130 подозреваемых в кражах скота задержали в Казахстане за 4 дня оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz

За 4 дня операции проверено 11 695 автомашин, перевозивших скот и мясную продукцию, отработано 4 226 мест скупки, реализации скота и мясной продукции, а также 8 708 крестьянских хозяйств, отгонных участков и фермерств.

При этом раскрыты 22 кражи скота и 115 ранее совершенных преступлений. За их совершение задержаны 136 человек, в том числе 19 групп. Найдены и возвращены законным владельцам 589 сельскохозяйственных животных.

«Так, сотрудники Департамента полиции Алматинской области пресекли криминальную деятельность группы скотокрадов из четырех человек, которые изобличены в совершении серии краж скота с вольного выпаса. С сентября прошлого года они похитили более 30 лошадей. Во всех случаях преступники вывозили животных на заранее нанятых большегрузных автомашинах.

Буквально вчера задержали подозреваемого в двух фактах краж скота, имевших место в Уланском районе Восточно-Казахстанской области. Само задержание и изъятие 22 похищенных лошадей производились на территории Узынагашского района Алматинской области», – рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Айдос Рысбаев.

Кроме того, выявлено 864 правонарушения в области ветеринарии, а именно перевозка и реализация скота и мясной продукции без надлежащих документов.

«Необходимо отметить, что принятые ранее меры законодательного характера, я имею в виду введение отдельной уголовной статьи «Скотокрадство» с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы, а также утверждение Правил выпаса сельскохозяйственных животных, запрещающих бесконтрольное нахождение скота на вольном выпасе, и вышеуказанные профилактические мероприятия позволили снизить количество краж скота в прошлом году. Такая же положительная тенденция отмечается и в текущем году.

Для дальнейшего улучшения качества работы в разрабатываемую МВД Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы заложен ряд инициатив, которые позволят не только цифровизировать учет сельскохозяйственных животных, но и отслеживать каждую особь до забоя. Появится возможность оцифровать историю получения прививок и вакцин, что позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране», – подчеркнул Айдос Рысбаев.

 

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