19-летнего охранника лото-клуба избили в Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz

В Акмолинской области двое мужчин нанесли телесные повреждения охраннику лото-клуба. Причина конфликта устанавливается, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

"В отдел полиции Атбасарского района поступило телефонное сообщение от сотрудника службы безопасности "Лото-Клуб" о факте хулиганства, совершенном в заведении. По показаниям потерпевшего, ночью 5 сентября двое знакомых нанесли ему телесные повреждения. В результате 19-летний потерпевший получил сотрясение головного мозга и гематомы лица", - говорится в информации.

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК "Хулиганство".

Подозреваемые установлены. Проводятся иные следственные действия, добавили в полиции.